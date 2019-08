Moskwa zbiera krwawe żniwo. 100 ofiar cywilnych w Donbasie

kalinka 5.8.19 17:43

Donbas jest obecnie oderwany od Ukrainy i zarządzany przez władze, które nic nie mają nic wspólnego z Ukrainą , bojownicy zwani przez zażydzoną Partię Interesu Syjonu (PIS) i Frondę "separatystami" kontrolują cały Donbas więc nie strzelają sami do siebie, te śmiertelne ofiary to tylko i wyłącznie spawa bandytów ukraińskich (wielcy przyjaciele zażydzonego PIS), którzy strzelają do ludności cywilnej, mają wprawę ci ukraińscy bandyci bo trenowali takie zachowanie w Odessie gdzie spalili żywcem 40 osób w tym kobietę w ciąży, oczywiście ten akt barbarzyńskiego mordu nie znalazł potępienia na łamach "katolickiej" Frondy