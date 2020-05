Mosiński: Niewykluczone, że za kilka dni Porozumienie się rozpadnie

Jan Mosiński podkreślił, że obecnie priorytetem dla stabilności kraju jest to, by wybory odbyły się w maju:

-„Dla mnie najważniejsze jest to, aby te wybory odbyły się w terminie majowym. Czy to będzie niedziela 17 czy sobota 23, to czas pokaże. Jedno jest pewne: Polska potrzebuje dzisiaj stabilności. Gwarantują to tylko wybory przeprowadzone w maju. Gdyby okazało się, że głosować będzie można również w lokalach wyborczych, to pójdę do komisji wyborczej. Ufam Poczcie Polskiej i jej wieloletniemu doświadczeniu, że zda ten trudny egzamin” - powiedział.