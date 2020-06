Morawiecki: Do dwóch imion Rafała Trzaskowskiego - lenistwo i kłamstwo - trzeba dodać nieudolność

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Warszawy z niecodzienną prośbą: „Prosimy o przekazanie stadionu "Skry" w Warszawie; chcemy na 100-lecie stadionu wykonać jego remont za prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego”. Skąd taka inicjatywa?

W czasie kampanii samorządowej ubiegający się o urząd prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski obiecywał, że stołeczny stadion „Skry” zostanie wyremontowany. Jak się okazuje w sprawie nie zrobiono kompletnie nic. Co więcej prezydent Trzaskowski powiedział, że „Trzeba będzie poszukać inwestora, bo miasto samo tego nie udźwignie".

Premier stwierdził, że „Do dwóch imion Rafała Trzaskowskiego - lenistwo i kłamstwo - trzeba dodać nieudolność”. Zaproponował również: „Wyciągamy rękę do Rafała Trzaskowskiego i prosimy o przekazanie tego stadionu, bo za rok ten stadion, >>Skra Warszawa<<, będzie przeżywał piękny jubileusz 100-lecia i na to 100-lecie chcemy wykonać remont za pana Rafała Trzaskowskiego i my ten remont wykonamy tylko jeśli Miasto Stołeczne Warszawa przekaże ten piękny stadion z tradycjami, który był dumą polskich sportowców”.