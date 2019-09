Morawiecki: Cysterny wstydu - to symbol mafii paliwowej, którą tolerowała PO

Jarek 9.9.19 9:58

I k..wa ja za to płacę?!

Wy obniżacie podatki?

Wy dajecie jedynie kiełbasę wyborczą. A skąd na to weźmiecie? Oczywiście z podatków lub z ZUSu.

Projekt ZUS od dochodu - dlaczego nie podano szczegółów.

Ten projekt, to skok na kasę osób prowadzących działalność gospodarczą - jakie będą progi?

Czerwińska już się na to szykowała niby "troszcząc" się o moją przyszłą emeryturę.

Przepraszam, ale to ja wolę się zatroszczyć o swoją emeryturę.

Już jedno "udogodnienie" dla prowadzących działalność gospodarczą zrobiliście - efekt: 75% kosztów nie można odliczyć.



Ale Ci, co tylko wyciągają rękę po nie swoje - co ich to obchodzi. Ale zacznie.