MON dofinansował budowę 47 strzelnic

Resort obrony narodowej dofinansował kwotą 6,3 mln złotych budowę 47 strzelnic, z których korzystać będą uczniowie klas mundurowych oraz organizacje proobronne.

Dofinansowanie ma związek z rozszerzeniem przez Ministerstwo programu "Strzelnica w Powiecie". W ramach rozszerzenia programu można uzyskać dofinansowanie adaptacji posiadanego lokalu na strzelnicę pneumatyczną lub wirtualną.

Cel programu to promowanie sportu strzeleckiego, zwiększenie dostępu do szkoleń dla uczniów z klas wojskowych oraz "kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich w sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych realiów użycia broni palnej".

Do MON wpłynęło łącznie 61 ofert - 5 z nich dotyczyło strzelnic pneumatycznych, a 56 wirtualnych. Ostatecznie dofinansowanie uzyskały 2 strzelnice pneumatyczne oraz 45 strzelnic wirtualnych.

„Choć klasy wojskowe i organizacje proobronne będą miały pierwszeństwo przy korzystaniu ze strzelnic, to nie ma przeciwwskazań by samorządy udostępniły je także lokalnej społeczności" – zapewniło Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

