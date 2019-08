Mocny głos abp. Henryka Hosera ws. abp. Jędraszewskiego

Krzysz 13.8.19 13:47

To co napisał abp. Hoser i wiele cytatów z Pisma Świętego nt. homoseksualizmu pisane na tym forum wskazuje na jedno: Kościół oraz Pismo Święte zupełnie bezpodstawnie od wieków dyskryminuje osoby homoseksualne. I te wieki indoktrynacji zmieniły katolików w nienawistników. Religia stała się usprawiedliwieniem dla aktów przemocy wobec bliźnich.... z resztą nie tylko w tym przypadku.



Warto przywołać w tym miejscu cytat z Papieża Franciszka, którego większość na tym forum nie szanuje:

"Ci ludzie, którzy chodzą do kościoła ,a potem żyją w nienawiści do innych i źle mówią o ludziach. Lepiej niech nie chodzą do kościoła."