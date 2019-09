Młody nauczyciel - czyli żebrak? Problem płacy minimalnej

Sprytny ninja 26.9.19 15:26

Ja gdy mało zarabiałem - znalazłem II, potem III firmę. Zmieniłem zawód i tyle.

Mogłem do śmierci narzekać, jak mało zarabiam, że tak się uczyłem.... itd.

Znam 2 nauczycieli, którzy są teraz prezesami dużych firm. Można? Trzeba chcieć!

Policz ile pracuje nauczyciel 3,6 godz. na dzień (po 45') dodaj 1,4 na sprawdzanie prac = 5 godzin dziennie. Dni wolne: wakacje 41+ ferie 10+ między świątami 17+, dyrektorskie 3 = 71 dni. Przelicz to i wyjdzie, że pracują nawet nie na 1/2 etatu. A drą ryja jak ciężko.

To zmieńcie pracę :) Ale tu jest opór - no bo kto by chciał zmienić 1/2 etatu (licząc jeszcze po 45' a nie 60 minut). na cały etat, gdzie za złą pracę można wylecieć, a w szkole pomału i do emerytury spokojna głowa. TAKA PRAWDA.