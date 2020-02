Mirosław Piotrowski startuje w wyborach prezydenckich

Marek21 17.2.20 10:21

Zwolennicy nowoczesności nie lubią konserwatyzmu, a konserwatyści nowoczesności.

Wspaniały program dla nikogo.

Zostaje mu tylko aborcja. Będzie to kandydat prolajferów i to tylko tych dla których jest to ważniejsze nawet od 500+.

Kilka procent może Dudzie zabrać. I tylko niemu.

No to Fronda będzie miała problem. Popierać Dudę, który w sprawie aborcji nic nie zrobił i nie zrobi czy takiego Pana Nikt z jego jedynym realnym hasłem?

Co zwycięży: miłość do Nienarodzonych czy miłość do Kaczyńskiego? :-)