Ministerstwo Zdrowia: brytyjski lek na covid-19 stosujemy od dawna

Grzegorz 17.6.20 12:01

Angole na siłę potrzebują sukcesu. Pracuję w UK i teraz nawet do najbardziej tępego i zmanipulowanego angola dociera pytanie czego u nich ponad 40 tyś zgonów a wtem biednej Polsce tylko ponad tysiąc. Ciągle teraz się pytają czy ludzie odporniejsi czy co? Co im odpowiedzieć że czyja to zasługa Boga chyba tylko ale w to oni niewierzą. Jak im mówię że Borys się od początku mylił i to jego wina to mnie zjeść chcą że złości no bo przecież w Anglii wszystko jest the best.