Ministerstwo Zdrowia: 209 nowych przypadków zakażeń

To masonskie manipulacje korona swirusem.



Nikt tego swirusa nie widzial.



Pis to pacholki masoneri jak i PO, SLD, PSL I TECZAKI I INNE ZBOKI





Żydowska wspólnota religijna, która zdaniem Stanisława Krajskiego ma dyrygować PiS, Chabad-Lubawicz, według Wikipedii to „grupa chasydów powstała przed 250 laty, pod koniec XVIII wieku w rosyjskiej miejscowości Lubawicze”. Chabad-Lubawicz „jest najszybciej rozwijającą się grupą chasydzką – liczącą ok. 200 tysięcy wyznawców na całym świecie. Znana jest z licznych akcji misyjnych” i „zachęca osoby o żydowskich korzeniach, ale nieposiadające żydowskiej matki, do konwersji na judaizm”.

Stanisław Krajski w swoim wideo wywiadzie dla portalu Prawy pl stwierdził, że masoneria współpracuje w Chabad-Lubawicz, a Chabad-Lubawicz współpracuje z PiS. W opinii badacza masonerii Chabad-Lubawicz to nie judaiści tylko jak chasydzi kabaliści jak masoni.







Zdaniem Stanisława Krajskiego PiS nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem - partii Jarosława Kaczyńskiego jest najbliżej do Chabad-Lubawicz. Ten związek się pogłębił gdy Mateusz Morawiecki został premierem – przyczyną tego jest to, że, według badacza masonerii, dzieci Morawieckiego chodzą do żydowskiej szkoły Chabad-Lubawicz (zdradził to Shmuel Boatech z Chabad-Lubawicz).