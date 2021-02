Minister zdrowia studzi zapały: Musimy działać ostrożnie

Na dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk podsumowali pierwszy miesiąc szczepień przeciwko COVID-19. W Polsce zaszczepiono już blisko milion osób. Pierwszą dawkę przyjęło do tej pory 976 tys. osób, a około 200 tys. osób przyjęło już dwie dawki szczepionki.

- „Razem do tej pory udało się wykonać 1 176 904 szczepień, z czego pierwszą dawką zaszczepiono ponad 976 tysięcy osób, pozostałe szczepienia, to już była druga dawka. Jutro przekroczymy milion osób zaszczepionych pierwszą dawką” – poinformował szef KPRM.

Podkreślił, że liczba ta zostałaby przekroczona wcześniej, jednak przeszkodą okazały się opóźnienia w dostawach. Zgodnie z deklaracjami dostawców do końca marca do Polski miało trafi ponad 9 mln dawek szczepionki. Dziś szacuje się, że będzie to zaledwie około 6 mln. Dawek.

Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do planów rządu dot. luzowania obostrzeń.

- „Z tyłu głowy zawsze mamy założenie, żeby to odmrożenie gospodarki, działania na rzecz powrotu do normalności, miały miejsce jak najszybciej” – podkreślił.

Zaznaczył przy tym jednak, że obecne obostrzenia będą obowiązywały do 14 lutego.

- „Nie możemy dopuścić do takiej sytuacji, żeby realizować program szczepień, kiedy mielibyśmy realne ryzyko pojawienia się trzeciej fali. Dlatego musimy podejmować ostrożne kroki, jeżeli chodzi o luzowanie obostrzeń” – stwierdził szef resortu zdrowia.

Minister Niedzielski poinformował również, że Polska podpisała kontrakty na taką ilość szczepionek, która pozwoli na zaszczepienie około 58 mln osób.

