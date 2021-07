Minister Rau spotkał się z niemieckimi politykami. ,,Rozmawialiśmy o reparacjach’’

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się dziś w Berlinie z niemieckimi politykami. Na konferencji prasowej polityk poinformował, że w czasie tych spotkań podjął temat reparacji wojennych Niemiec dla Polski.

Minister Zbigniew Rau spotkał się z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schaeublem, wicekanclerzem Niemiec i ministrem finansów Olafem Scholzem oraz ze współprzewodniczącą Zielonych i kandydatką tej partii na kanclerza Annaleną Baerbock.

W czasie konferencji prasowej po rozmowach z niemieckimi politykami szef MSZ był pytany o kwestię reparacji wojennych.

- „Dla rządu, który reprezentuję, ta sprawa bynajmniej zamknięta nie jest”

- podkreślił prof. Rau.

- „Podkreślałem to w czasie rozmów z moim niemieckim odpowiednikiem panem ministrem Heiko Maasem, a dzisiaj także miałem okazję te kwestie podnieść”

- przekazał.

Zaznaczył, że stosunek rozmówców do sprawy jest różny, jednak nikt nie zaprzecza, że problem istnieje, co daje podstawy do dalszych ustaleń.

kak/PAP