Min. Ziobro interweniuje w sprawie amantadyny u szefa MZ [Wideo]

- Pan minister osobiście rozmawia z panem ministrem zdrowia. Prosił go o to. Jestem przekonany, że przez cały przebieg badań i efekty będę zwracał się do ministra zdrowia i pytał o to. Kibicuję amantadynie - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, który niedawno miał okazję wyzdrowieć stosując ten preparat.

Amantadyna to chemicznie chlorowodorek amantadyny. Jest to substancja powszechnie stosowana w leczeniu choroby Parkinsona. Wykazuje ona ponadto działanie wirusostatyczne, a ostatnio zdobyła także rozgłos w Polsce za sprawą lekarza pulmonologa z Przemyśla. Twierdzi on, że posiada udokumentowane przypadki skutecznego leczenia tym preparatem w przypadkach zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wiceminister Warchoł na Twitterze już po wyzdrowieniu napisał:

- Amantadyna działa na COVID! Jestem przykładem. Najpierw syn, potem żona, w końcu ja: wysoka gorączka, ogromny ból, silny kaszel, wg. lekarza tak 7 dni, a potem apogeum, wiec wziąłem amantadynę – piorunujący efekt! Zadziałało! Będę domagał się od Ministerstwa Zdrowia, by zajął się tym lekiem

Jak informuje portal wpolityce.pl, Agencja Badań Medycznych rozpoczęła właśnie badania kliniczne dotyczące zastosowania amantadyny w leczeniu Covid-19. Na antenie telewizji wPolsce.pl wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przekazał, że w tej sprawie interweniował minister Zbigniew Ziobro.

Warcoł dodał też:

- Uważam, że to pozwoli ocalić zdrowie i życie wielu osób. Bardzo dziękuję ministrowi zdrowia, że przychylił się do mojej prośby i pana ministra Zbigniewa Ziobry, za co dziękuję również mojemu szefowi

