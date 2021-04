Miał jechać 250 km/h po Warszawie. Policja wszczęła postępowanie wyjaśniające

Kuba Wojewódzki, znany celebryta i dziennikarz TVN, pochwalił się w mediach społecznościowych tym, że swoim samochodem jechał po Warszawie … 250 km/h. Sprawę wzięła pod lupę policja.

O swoim „wyczynie” Wojewódzki miał okazję pochwalić się w mediach społecznościowych.

- Obiecałem w domu że wrócę szybko... napisał Wojewódzki, a na jednym ze zdjęć widać na prędkościomierzu 250 km/h.



- Wszczęto czynności sprawdzające w związku z możliwością popełniania przestępstwa. 250 km/h na drodze to nie zabawa, to zaproszenie do tragedii – powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

- Osoby posiadające wiedzę na temat okoliczności zdarzenia proszone są o kontakt pod nr tel. 47 723 65 83 – zaapelował.

Jak dodał jazda z taką prędkością w terenie zabudowanym jest szczególnie niebezpieczna oraz stanowi zagrożenie dla życia innych uczestników ruchu.





mp/dorzeczy.pl/zyciestolicy.pl