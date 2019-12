Męski różaniec na krakowskim rynku jak egzorcyzm oczyszczający go po niedawnych bluźnierstwach

Dobrze wiedzą jak uderzyć katolików i co jest dla nas najcenniejsze. My nie atakujemy nikogo, przeciwnie ogarniamy modlitwą wszystkich nieprzyjaciół Kościoła Świętego.

Było w tym coś niezwykłego, gdy mężczyźni odmawiając litanię wzywali wszystkich polskich świętych i błogosławionych. Obmadlano zarówno miejsce jak i wszystkich przyglądających się temu niecodziennemu wydarzeniu. Można uznać, że był to swoistego rodzaju egzorcyzm oczyszczający Rynek po niedawnych bluźnierstwach. Modlitwa w dniu dzisiejszym była trudniejsza niż dotychczas. Już rano idąc do kościoła ślizgaliśmy się po oblodzonych płytach placu . Dlatego też modlitwa była inna niż we wcześniejszych miesiącach. Zmarznięci dotarliśmy na Plac Mariacki by odmówić różaniec.