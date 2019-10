Matka Kurka: Tusk byłby idealnym rywalem Andrzeja Dudy i prezentem dla PiS

"Co najmniej połowa PO jest wściekła na Tuska, który blokuje decyzję, a czas płynie, podobne uczucia towarzyszą medialnym zagończykom i wyborcom i to dopiero początek dużych problemów. Jeśli Tusk dostanie fuchę szefa EPP i zrezygnuje ze startu w wyborach prezydenckich, zostawi PO na lodzie i ostatecznie zniesie mit o „białym koniu”. Jeśli fuchy nie dostanie i w desperacji zdecyduje się walczyć o prezydenturę, no to będzie walczył z pozycji przegranego i upokorzonego. Jak widać mamy do czynienia z klasycznym „zakuwaniem się” i każda decyzja Tuska będzie go obciążała, ale dobrych wieści dla Polski i Polaków jest więcej" -czytamy w komentarzu Matki Kurki.

"Nie ma wśród opozycji polityka, który miałby większy negatywny elektorat niż Tusk. Drugą „cudowną” cechą Tuska jest zdolność do mobilizacji elektoratu PiS i tutaj naprawdę jest niekoronowanym królem. Obie te właściwości sprawiają, że Tusk staje się wymarzonym rywalem Andrzeja Dudy i prezentem dla PiS. Pozyskanie elektoratu Konfederacji i PSL-Kukiz przez Tuska byłoby więcej niż cudem, a bez tej operacji wyborów wygrać się nie da. Poza tym Andrzej Duda udowodnił, że jest tytanem pracy w kampanii wyborczej, Tusk to leń śmierdzący, który na pewno nie wytrzymałby takiego tempa" - podkreśla publicysta.

"Najlepsze zostawiłem na koniec, otóż przegrana Tuska, czyli ostatniej nadziei PO i III RP, oznaczałaby jeśli nie koniec PO, to głęboką zapaść. Życzę z całego serca całej Polsce, aby Tusk wystartował w wyborach prezydenckich i nie ma w tym żadnego zaklinania rzeczywistości, ale spokojna i rzeczowa ocena faktów. Gorzej, że szanse na start oceniam na 25%, bo mamy do czynienia z egoistycznym, cynicznym tchórzem, nie politykiem, który jest zdolny do podjęcia ryzyka na tym poziomie" - kończy Piotr Wielgucki.

bsw/Kontrowersje.net