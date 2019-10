Matka Kurka: PO-KO posyła Owsiaka na 'pewną śmierć'

"Były rozważania kto powinien startować z ramienia POKO, ale padały same „wielkie” nazwiska. Rudy rycerz na białym koniu był postacią pierwszoplanową, co nie znaczy, że nie pojawiały się inne kandydatury. Przez moment ponownie miał startować Komorowski, na różnych etapach mówiło się o Sikorskim, Adamowiczu, Hannie Gronkiewicz-Waltz, Rzepińskim, Budce, a i nazwisko Balcerowicza się przewinęło. W fazie głębokiego kryzysu pojawił się pomysł, aby kandydatami byli aktualni prezydenci miast i tak do gry wszedł Trzaskowski, co już było aktem rozpaczy, ale dopiero Aleksandra Dulkiewicz jako nowa gwiazda POKO, podsumowała poziom pogłębiającego się kryzysu. I tak dochodzimy do Owsiaka, konkurującego z Matczakiem, co wcale takie śmieszne być nie musi, szczególnie z punktu widzenia POKO. Gdyby chociaż Bodnar się zgodził, no to jeszcze jakoś by to wyglądało, ale ten cwaniak na pewną śmierć nie pójdzie i trzeba było sięgnąć do głębokich rezerw"-ocenia "Matka Kurka". Jak pisze Wielgucki, oba projekty, "niestety dla 'opozycji' i na szczęście dla Polski" są skazane na niepowodzenie.