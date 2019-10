Martwe Kozy - Wielki Projekt z poparciem Trzaskowskiego za 100 tys. zł

Warszawski Zarząd Zieleni zapłacił za wypas kóz i owiec na wyspie wyspie przy Moście Gdańskim blisko 100 tys. złotych. Nadzór powierzono Rustamowi Khaybulaewowi z Dagestanu, znanemu jako Abdul (Abdullah to jego islamskie imię). Ten jednak "zatrudnił" bezdomnego, płacąc mu za opiekę nad kozami 50zł i trochę parówek na miesiąc.

Jak informuje portal TVP Info, bezdomny zakopywał martwe zwierzęta, kilka z nich wrzucił po prostu do Wisły.

Miasto Warszawa chciało, by kozy zjadały trawę na wyspie; taka forma "koszenia" umożliwiałaby nadrzecznym ptakom budowę gniazd.

"Abdul" w ubiegłym roku udzielał "Gazecie Wyborczej" wywiadu. Mówił tam o życiu z trzema żonami. Jak przekonywał, "z przepisami jest u niego wszystko OK, no może tak na 80 procent".