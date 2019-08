Mariusz Błaszczak: Polska jest dziś bezpieczna!

Polak Ateista Dumny Gej 17.8.19 12:05

Tolerujemy homoseksualistów w społeczeństwie, a tym którzy chcą zmienić swoje

życie powinniśmy oferować wsparcie.

Mamy jednak do czynienia z ofensywą działalności wywrotowej, która twierdzi ,że broni praw

osób z problemami z własną płciowością i psychiką. Ale to jest tylko fasada, w rzeczywistości

mamy do czynienia z dalszym ciagiem rewolucji marksistowskiej, która teraz przyjęła zabawną

formę objazdowego cyrku płatnych aktywistów lgbt. Mimo groteskowej formy nie należy tego

zjawiska w żadnym wypadku lekceważyć. Jest to etap marksistowskiego planu zniszczenia

społeczeństwa opartego na wartościach cywilizacji łacińskiej, zniszczenia rodziny. W tym celu

marksistowscy aktywiści lgbt chcą deprawować nasze dzieci już w wieku przedszkolnym.

Wybierając PIS mamy gwarancję polityki prospołecznej i prorodzinnej i żadnych przywilejów

prawnych dla tych grup lgbt, które kreowane są na nowy proletariat rewolucji marksistowskiej.