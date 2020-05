Marek Pęk: Okrągły stół w Senacie został wywrócony! Izba refleksji stała się izbą obstrukcji

„Wszystkie zapewnienia ostatnich dni, że większość senacka chce rozmawiać, że zaprasza do rozmów przy okrągłym stole, wszystkie zapewnienia i publiczne i takie wewnętrzne, kuluarowe, wewnątrzklubowe, wszystkie te zapewnienia zostały złamane” – powiedział dziś w trakcie konferencji prasowej wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Jak dodał, wywrócony tym samym został okrągły stół w Senacie. Stwierdził też, że nazywany do tej pory izbą refleksji, stał się on izbą obstrukcji.

Wszystko to może doprowadzić do bardzo głębokiego kryzysu w państwie i tego właśnie chce opozycja – destabilizacji. Podkreślił, że wybory prezydenta są najważniejszym obowiązkiem konstytucyjnym, a 10 maja nie odbyły się one właśnie z powodu obstrukcji.