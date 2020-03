Małgorzata Kidawa-Błońska stała się największą kompromitacją Platformy

Zygfryd 30.3.20 17:38

Nie nadaje sie nawet na pucybuta Pana Prezydenta Andrzeja Dudy takie dno to nawet na sprzataczke w firmie by nie miala racji bytu PO zrobiła jej ogromna krzywdę ujawniając jej prostactwo i dyletanctwo brak ogłady nieumiejetnosć czytania nawet z kartki wtopy brak wiedzy zastraszający i to zdanie o Konstytucji...??!! wprost nie do uwierzenia gdzie ta Pani ma Polaków chyba każdy wie gdzie ?