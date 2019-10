Małgorzata Kidawa-Błońska chce być prezydentem Polski

katolik 1.10.19 16:55

Niech dno moralno -społó-polit popslsldwiosnsnowoczesno obyw pr nie rozśmieszją prawdziwych Polaków, niech nie ważą się profanować pamię Polaków ,którzy zginęli za Poilskę!!!! Dno jest śmiertelnym niebezpieczeństwem dla POLSKI ,to szatańska zaraza ,bez umiaru i wstydu.Będzie atakować bezpardonowo,ALE BÓG dopomoże nam wyborcom PIS< wygramy tę wojnę!!! Prawdziwi Polacy stańmy do obrony .Polska nas potrzebuje!!! Dno do sejmu i jeszcze wyższw stołki nie wejdzie, Prezydent Duda ma klasę ,niestety dno robi wszystko żeby zniszczyć Polaków i upokorzyć...Bóg będzie z nami