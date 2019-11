Macierewicz marszałkiem seniorem. Śledzińska-Katarasińska: Nie wiem, czy wniesie spokój i mądrość...

JONASIK 5.11.19 20:52

Oto ułożone przez Pana Giertycha, dla Pana Macierewicza przemówienie.



Posłanki i posłowie! Panie i Panowie!



Zostałem wybrany jako Marszałek-Senior, gdyż Prawo i Sprawiedliwość jest Wam winne przeprosiny za te wszystkie łgarstwa, dzięki którym doszliśmy do władzy. I poruszony wyrzutami sumienia chciałbym przeprosić wszystkich za to, że w pełni świadomy, iż straszna smoleńska katastrofa nie była spowodowana żadnym zamachem, łgałem bezczelnie przez wiele lat wskazując, że istnieją dowody na sprawstwo katastrofy, a ich od początku nie było.



W pierwszej kolejności chciałbym przeprosić Rodziny Ofiar Katastrofy za to, że swoją podłością zatruwałem im dzień po dniu i nie pozwalałem odbyć żałoby. Szczególnie przepraszam tych, którzy musieli przeze mnie przechodzić koszmar niechcianych ekshumacji. Ze łzami w oczach przepraszam córkę oficera BOR-u, który oddał swoje życie na służbie u Prezydenta RP, a która ze względu na swoją niepełnosprawność każdą kłamliwą informację o zamachu przeżywała stukrotnie.



Pokornie przepraszam pana przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska za insynuacje, że mógł stać za zamachowcami. Wiem panie Przewodniczący, że nie ma słów potępienia, które określiłyby takiego oszczercę jak ja. W imię chrześcijańskiego miłosierdzia proszę Pana o przebaczenie.



Przepraszam Obywatelki i Obywateli RP, którzy przez lata nie mogli poznać prawdy o tej katastrofie ze względu na wymyślane przeze mnie coraz to nowe teorie zamachu. Przepraszam tych, którzy uwierzyli w zamach zrobiony przy użyciu helu, magnesów, sztucznej mgły, trotylu. Wybaczcie mi proszę i wyznaję ze wstydem, że robiłem to wiedziony cynizmem i żądzą władzy, po to aby oczernić przeciwników politycznych i skuteczniej pozbawić ich rządów.



Przepraszając wszystkich chciałbym otworzyć posiedzenie nowego Sejmu i jednocześnie zapowiedzieć, że nie złożę ślubowania poselskiego mając świadomość, że nie jestem godny tego zaszczytu. I chciałbym nadto oświadczyć, że koszty wydatkowane na bezsensowną podkomisję smoleńską spłacę z mojego majątku.