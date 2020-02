Maciejewski: Donna Corleone to Jolanta Kwaśniewska

robaczek 2.0 13.2.20 10:29

wykorzystywanie sluzb specjalnych do celów politycznych ;]







no wasze metody ;]



i kogo ty moskalem nazywasz ? hahahhahahahha! ;]



kuzwa no jak was nie kochac!!



idioci bez szkoly, wiedzy, niesamodzielni, mentalni analfabeci



taki obraz siebie budujecie!!



i jeszcze z tego dumni!!



kuzwa obudzcie sie!!!!