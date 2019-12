Maciej Pawlicki: To, co mówi Putin, to KGB-owskie chamstwo!

Marian 28.12.19 11:24

Putin jest wytrawnym szachistą w geopolityce. Wy rozpatrujecie to co powiedział jako "KGB-owskie chamstwo" a on zrobił to z premedytacją bo chce was sprowokować, coś uzyskać, coś o czym nie wiecie. Ma jakiś plan i go realizuje a to co mówi jest tylko elementem szerszej układanki, o której dowiecie się za 3 - 4 miesiące. Od czasów Zamojskiego Polska dyplomacja nie istnieje. Jesteśmy rozgrywani. PS. Polska straciła Zaolzie w czasie kiedy bolszewicy podchodzili pod Warszawę w sierpniu 1920r. Francuzi wysłali nam 2 000 000 sztuk amunicji tj. 2 pociągi amunicji. Niestety jedyna drogą dostarczenia było przejechać przez Węgry i Czechosłowację. Niestety Czesi zablokowali transport i zażądali zrzeczenia się Zaolzia co Piłsudski uczynił. Putin pogrywa PISem jak chce a PIS jest dobre do bronienia nas przed kastą i LGBT ale jak pojawi się poważny problem to PIS nic nie potrafi, nic nie może.