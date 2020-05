Łukasz Szumowski o Nitrasie: Gdybyśmy byli w dawnych czasach, dałbym mu w pysk

JS 22.5.20 13:59

Pan NItras to przykład politycznego agresywnego (ADHD ?) gbura, zachowującego się jak gangster prostaka udającego intelektualistę. Ale cóż jaki naród taka władza. Nie daj Boże żeby oni wrócili do władzy, bo z Polski nic nie zostanie ! A my módlmy się o metanoję dla takich pożal się Boże polityków.



Panie Jezu przyjdź !

Pozdrawiam