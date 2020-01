LOT chce przejąć niemieckie linie CONDOR

Dell 17.1.20 15:25

Piszesz: "Tusk postawił LOT na nogi".



Chcesz powiedzieć, że w "oświeconych" rządach premier osobiście zarządza państwowymi spółkami?

Niech będzie.

My, "zryte berety", wolimy robić to inaczej.



Jak można zobaczyć poniżej "Tusk postawił LOT na nogi" na kilka miesięcy.

Na koniec 2014, kiedy Tusk szedł do Brukseli LOT miał dodatni wynik.



W 2015 nogi się skończyły. Liczba pasażerów spadła o 10 procent.

Czyli, postawiony na nogi przez Tuska LOT, Kopacz powaliła znowu na łopatki.



W 2019 roku LOT przewiózł 10.000.000 psażerów.

Stoi na nogach tak twardo, że chce kupować niemieckich przewoźników lotniczych...



Panie Boże daj, proszę, "zryte berety" obecnej opozycji.



liczbach, z LOT-em było tak:

1. W 2012 roku LOT przewiózł 4.970.000 - wzrost (+ 7,2 procent w stosunku do 2011).

2. Na przełomie 2012 i 2013 LOT dostał 400 mln. ("od Tuska").

3. W 2013 roku LOT przewiózł 4.600.000 - spadek (- 7,4 procent w stosunku do 2012).

4. W 2014 roku LOT przewiózł 4.780.000 - wzrost (+ 3,9 procent w stosunku do 2013).

5. W 2015 roku LOT przewiózł 4.300.000 - spadek (-10,0 procent w stosunku do 2014).



6. Rząd Beaty Szydło (PiS) od 16 listopada 2015.

7. W 2016 roku LOT przewiózł 5.450.000 - wzrost (+26,7 procent w stosunku do 2015).

...

8. W 2019 roku LOT przewiózł 10.000.000 osób...



A od 2008 tak:



2008 3 974 271 +97.0 procent

2009 4 102 114 +3.2

2010 4 504 044 +9.8

2011 4 635 305 +2.9

2012 4 970 000 +7.2

2013 4 600 000 -7.4

2014 4 780 000 +3.9

2015 4 300 000 -10.0

2016 5 450 000 +26.7

2017 6 800 000 +24.7

2018 8 800 000 +29.4

2019 10 000 000