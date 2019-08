Liturgia na dziś: XX Tydzień zwykły

Sławek 18.8.19 10:43

LGBT+P chce mieć podobną oprawę dla swoich uroczystości ślubnych. Niech sobie wynajmą firmę, która zorganizuje im odpowiednią atmosferę, bo ta z Kościoła Powszechnego nie może być dla nich odpowiednia, gdyż jej nienawidzą. Więc dlaczego chcą gwałcić kościoły by udzielały im ślubów ? Niech idą inną nowoczesną drogą.



Lubieżne (bezwstydne,pożądliwe) - Genitalne (prącie do prącia lub do odbytu, ust, wagina do waginy) - Brutalne (dominacja w seksie raz z tym raz z innym rodzajem genitaliów, otworów naturalnych) - Transeksorewolucyjne (przewrót psychiczny w używaniu genitaliów) + Pedofilskie (wyciągnięty jęzor i genitalia do dzieci)



Przewrót wszystkiego co do tej pory uważane było za dobre, prawidłowe, przyzwoite, naturalne.



PO+PSL w drugiej kadencji wszczęło walkę z tv Trwam, radiem Maryja. To oni po śmierci św. Jana Pawłą II zapoczątkowali rozwalanie Kościoła od wewnątrz, zewnątrz, bo bez rozwalenie Kościoła nie uda się zniszczyć naszego narodu i państwa !



Króluj nam Chryste !

Zwolennik intronizacji Jezusa na Króla Polski i

Uczestnik Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę od niemal 10 lat.



Pozdr.

Sławek