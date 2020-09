Liderzy Zjednoczonej Prawicy znów przy stole negocjacyjnym. Ile ministerstw? Czy Ziobro zostanie wicepremierem?

Na dzisiaj zaplanowane jest kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy, którego tematy wiodące to rekonstrukcja rządu, zmniejszenie ilości ministerstw oraz zmiana umowy koalicyjnej. Co leży na stole?

Mówił o tym dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller w TVP 1. Przypomniał on, że negocjowana jest obecnie propozycja zakładająca zmniejszenie liczby ministerstw oraz zmniejszenie liczby ministrów. Zmiany obejmą każde ugrupowanie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy.

Rzecznik rządu powiedział:

- Pamiętajmy, że obszar odpowiedzialności za państwo nie zniknie. Liczba ministerstw nie definiuje liczby problemów, czy wyzwań, które stoją przed państwem; to jest tylko aparat administracyjny, który ma pomóc w obsłudze tych wszystkich wyzwań

Müller zaznaczył, że różnice zdań wśród liderów ZP dotyczą obecnie spraw programowych.

Powiedział też w odniesieniu do możliwości powrotu Jarosława Gowina do rządu, że z uwagi na zmniejszenie ilości ministerstw, sami koalicjanci wyznaczą swoich przedstawicieli do tych resortów.

Na temat możliwości zostania przez Zbigniewa Ziobrę wicepremierem w rządzie Müller stwierdził:

- Trudno, aby był wicepremierem, skoro sam takiej propozycji nie składa lub nie jest to przedmiotem negocjacji

Jak dodał, taki wariant nie jest jednak wykluczony.

Na obecnym etapie, jak informuje PAP, pracuje grupa robocza składająca się z przedstawicieli partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy, która ma opracować propozycje łączenia resortów.







mp/pap