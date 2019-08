,,Lider największej partii musiał zabrać głos''

„Kiedy temat się już pojawia w dyskursie publicznym, to trudno, żeby się do niego nie odnosić i zostawić pole gry tylko jednej stronie” - mówił zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel. Odnosił się tym samym do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który w niedziele podziękował abp. Markowi Jędraszewskiemu za „obronę rodziny”.

„Nie było to wywołanie tematu, tylko komentarz do tego, co przez ostatnie tygodnie padało w dyskusji publicznej, również do happeningu z obcinaniem głowy kukły przedstawiającej abp. Jędraszewskiego, rzecz absolutnie nie do zaakceptowania”.