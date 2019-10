LGBT będzie deprawować dzieci w szkołach. Wkrótce ,,Tęczowy piątek''

Konfederacja 16.10.19 9:31

Rząd!:) To jest właśnie jeden z dramatów przygotowanych nam przez PiS.

Wzmacnianie roli państwa, wzmacnianie roli państwowej szkoły, umocnienie przymusu szkolnego. Teraz są zadowoleni, bo religia twardo się trzyma na państwowym cycku, ale nic nie trwa wiecznie! Przyjdzie czas kiedy zboczki wygrają wybory a wtedy...... wszystko będą mieli przygotowane! Potęga państwa będzie narzucać program nauczania tak jak to robi teraz, tyle że przedmioty mogą się zmienić...:)

Będzie to wina PiS, sami to nam szykują.

Jedyna nadzieja w Konfederacji!