Lewicowy filozof Michel Foucault oskarżony o homoseksualną pedofilię

Światowe media informują, że francuski pisarz i filozof Guy Sorman w wywiadzie prasowym dla „The Sunday Time” oskarżył francuskiego nieżyjącego lewicowego filozofa Michela Foucaulta o to, że ten był homoseksualnym pedofilem, który wykorzystywał seksualnie małych chłopców w Algierii.

Guy Sorman, kiedy odwiedził w 1969 roku Michela Foucaulta w mieście Sidi Bou Said w Tunezji, był świadkiem jak lewicowy filozof, mieszkający w tym mieście płacił małym chłopcom za seks. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Sorman stwierdził, że „Małe dzieci biegły za Foucaultem, mówiąc, a co ze mną? Weź mnie, weź mnie. […] Miały osiem, dziewięć, dziesięć lat”. Foucault umawiał się nocą z małymi chłopcami na cmentarzu i tam na nagrobkach gwałcił opłaconych chłopców. Pedofilskie skłonności lewicowego filozofa były znane wielu osobom. Sorman wypowiadając się do mediów, stwierdził, że pedofilia lewicowego filozofa nie przekreśla jego dokonań na polu naukowym.

Z doniesień prasowych można się dowiedzieć, że Michel Foucault „w 1977 roku petycję, której celem było zalegalizowanie stosunków seksualnych z dziećmi w wieku od 13 lat”.

Zmarły na AIDS w 1984 roku Michel Foucault według Wikipedii był „zazwyczaj łączony z poststrukturalizmem i postmodernizmem, sam odżegnywał się od tych afiliacji, podkreślając przede wszystkim wpływ filozofii Nietzschego na swoją pracę naukową. [...] Swe zainteresowania badawcze kierował w stronę krytycznej analizy instytucji społecznych, takich jak psychiatria, system penitencjarny czy seksualność – dostrzegał w nich nierozerwalną nić łączącą wiedzę z władzą”.

Oskarżany o homoseksualną pedofilię filozof nie tylko miał lewicowe poglądy, ale i „w 1950 roku wstąpił [...] do Francuskiej Partii Komunistycznej i był jej członkiem do 1953”. Partię tę opuścił, gdy jej władze nie chciały się odciąć od stalinizmu.

Lewicowy filozof oskarżany o pedofilię miał też związki z Polską. Według Wikipedii „w latach 1958–1959 był dyrektorem Centrum Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Pobyt w Polsce pogłębił jego rozczarowanie ideologią partii komunistycznej. Warszawę musiał opuścić nagle w wyniku prowokacji na tle seksualnym (Służba Bezpieczeństwa sprowokowała intrygę, wykorzystując homoseksualizm Foucaulta)”. „Na początku lat 80. Foucault aktywnie zaangażował się w pomoc dla Polski. Po wprowadzeniu stanu wojennego opublikował wraz z Pierre’em Bourdieu list protestacyjny Les rendez-vous manqués w Liberation, a następnie brał udział w wielu inicjatywach, mających na celu wspieranie polskiej opozycji. W 1982 r. Foucault przyjechał do Polski z konwojem żywności i pomocą medyczną zorganizowanym przez Lekarzy Świata, wyrażając poparcie dla ruchu społecznego „Solidarność”.

Foucault miał okazję bezkarnie gwałcić arabskich chłopców, bo „w latach 1966–1968 był profesorem filozofii w Tunisie – był tam świadkiem buntu studentów, z którym sympatyzował, ściągając na siebie niechęć władz. W 1968 roku objął stanowisko organizatora Wydziału Filozoficznego na powołanym właśnie do życia w wyniku wydarzeń majowych Uniwersytecie w Vincennes”.

Jan Bodakowski