Levant: Kanadę pożera odpowiednik BLM, a rząd daje milczące przyzwolenie

Ezra Levant, szef kanadyjskiego serwisu „Rebel News”, powiedział w rozmowie z Tuckerem Carlsonem z „Fox News”, że podpalania kościołów w Kanadzie to odpowiednik działań ruchu Black Lives Matter z USA. Skrytykował też brak zdecydowanej reakcji ze strony kanadyjskiego rządu i liderów politycznych. Carlson porównał obecną Kanadę do Związku Sowieckiego i Albanii.

Pretekstem do podpaleń i ataków na kościoły było odkrycie „nieoznaczonych” grobów na terenie zamkniętych już szkół z internatem, niegdyś prowadzonych przez Kościół na terenie Kanady. Media poświęciły temu dużo uwagi, traktując to jako przykład znęcania się nad kanadyjskimi Indianami. Tymczasem krytycy tych doniesień wskazują na wprowadzanie w błąd przez media i podawanie fałszywych informacji, jak np. o rzekomym odkryciu masowych nieoznaczonych grobów.

Antropolog dr Scott Hamilton, prowadzący w latach 2013-2015 prace przy identyfikacji grobów na terenach szkół z internatem, jest jednym podważających oficjalną narrację upowszechnianą przez media. Według niego zmarłe dzieci były chowane w przeciągu ok. stulecia w pojedynczych, a nie masowych grobach. Uczniowie umierali często z powodu chorób, takich jak gruźlica, i byli chowani indywidualnie w prostych grobach dla ubogich oznaczonych krzyżem.

Dr Hamilton wskazał na butwienie krzyży z upływem czasu, a więc groby nie były „nieoznaczone”. Uczony podkreślił także niedofinansowanie systemu szkół z internatem przez rząd, który je założył w XIX wieku, i złe warunki sanitarne. Departament ds. Indian odmawiał przewożenia ciał zmarłych do domu. Także pisarz Michael O’Brien zwraca uwagę na „instytucjonalne znęcanie się nad dziećmi poprzez zabranie ich rodzinom przez władze stanowe”.

Choć inne grupy religijne też poproszono o prowadzenie szkół, to Kościół katolicki jest głównym celem ataków. Obecnie ok. 40 kościołów, głównie katolickich, spalono lub zdewastowano. Harsha Walia, dyrektor Civil Liberties Association w Kolumbii Brytyjskiej, wywołała burzę swoim tweetem, w którym otwarcie wzywała do ataków na Kościół: „Spalcie to wszystko”.

„To nie wojna domowa w Hiszpanii, to dzieje się teraz w Kanadzie” – skomentował Carlson. Levant zaś powiedział: „Nie chciałbym używać słowa Kristallnacht (Noc kryształowa) ponieważ jeszcze do tego nie doszliśmy. (...) Ale jak to nazwać, kiedy dosłownie dziesiątki kościołów jest dewastowanych i podpalanych?” Dziennikarz podał przykład pożaru kościoła, który spowodował zniszczenie całej wioski zamieszkanej przez 250 osób i śmierć dwóch z nich.

Levant podkreślił, że większość palonych kościołów jest uczęszczanych przez rdzenną ludność Kanady, a są przykłady białych wandali z Antify, którzy filmowali się przy niszczeniu budynków sakralnych. Potępił premiera Justina Trudeau, który przedstawił ustawę o tzw. „zbrodni nienawiści”, a praktycznie milczy w przypadku ataków na kościoły.

jjf/LifeSiteNews.com, ChurchMilitant.com