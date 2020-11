Łepkowska wprost o PO: Wstyd, że oddałam na Was głos

Scenarzystka Ilona Łepkowska, odnosząc się do obecnych wydarzeń w Polsce, związanych z orzeczeniem TK, w ostrych słowach oceniła postawę polityków PO. „Wstyd mi, że na Was głosowałam” – pisze.

„Gdzie jesteś Platformo Obywatelska? Gdzie jesteście Wy, jej prominentni działacze?” – pyta Ilona Łepkowska w kontekście protestów, jakie odbywają się w całym kraju po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

- „Więc gdzie jest Wasz głos, a przede wszystkim - gdzie jest Wasz pomysł na wyjście z sytuacji, w której znalazł się nasz kraj? Siedzicie w domach i oglądacie z rodzinami seriale na Netflixie? Grzegorz Schetyna chyba kolejny raz House of Cards, szukając inspiracji, Małgorzata Kidawa-Błońska - Figurantkę, a Borys Budka niczego nie ogląda, bo i tak żadnych wniosków nie wyciągnie i w niczym mu to nie pomoże ani nie doda cienia charyzmy...” – pisze dalej.

Zdaniem scenarzystki obecna sytuacja, w której partii rządzącej spada poparcie w sondażach, mogłaby być dla Platformy okazją do skonsolidowania opozycji, ale tej okazji nie wykorzystuje. Ocenia, że Borys Budka tego nie robi, ponieważ mogłoby się okazać, że musiałby wziąć odpowiedzialność za kraj, a mu się zwyczajnie nie chce.

- „To co, chłopaki, w niedzielę haratamy w gałę? Jak zwykle? No, to umówieni... Wstyd mi, że na Was głosowałam od lat” – kończy swój wpis.

kak/Facebook, DoRzeczy.pl