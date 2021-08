Lapid dziękuje USA. ,,Ramię w ramię z przeciwko polskiemu prawu"

MSZ Izraela Jair Lapid podziękował Stanom Zjednoczonym za wypowiedź krytyczną wobec przyjętej przez polski Sejm nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego.

Nowelizacja Kpa wywołała duży kryzys w stosunkach polsko-izraelskich. W ocenie Izraela nowelizacja utrudni potomkom ofiar Holokaustu odzyskiwanie utraconych nieruchomości zlokalizowanych w Polsce. Po przegłosowaniu nowelizacji przez Sejm Lapid zdecydował o obniżeniu rangi przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce, a ambasadorowi RP w Izraelu zarekomendował, aby ten nie wracał po urlopie do pracy w placówce.

Sekretarz Stanu USA Anthony Blinken w reakcji na przegłosowanie ustawy wyraził swój "głęboki żal". Wezwał także polskie władze do wypracowania "jasnej, efektywnej i skutecznej procedury prawnej, by odpowiedzieć na roszczenia w sprawie konfiskaty mienia".

"Przy braku takiej procedury, to prawo skrzywdzi wszystkich obywateli Polski, których własność została niesprawiedliwie zabrana, w tym polskich Żydów, którzy byli ofiarami Holokaustu" - dodał Blinken.

"Dziękuję Antony'emu Blinkenowi i Stanom Zjednoczonym za to, że stoją ramię w ramię z Izraelem przeciwko polskiemu prawu" - skomentował wypowiedź Blinkena Lapid.

Thank you @SecBlinken and the United States for standing shoulder to shoulder with Israel against the Polish law.



מעריך את התייצבות ארה״ב לצד ישראל במאבק נגד החוק הפולני. מודה למזכיר המדינה האמריקאי על דבריו. https://t.co/Q31ciJqHQV