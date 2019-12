Kwiatkowski nie ma ani domu, ani samochodu. Oświadczenie majątkowe byłego prezesa NIK

Jak wynika z oświadczenia majątkowego senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a do niedawna szefa Najwyższej Izby Kontroli, polityk nie jest właścicielem ani nawet współwłaścicielem żadnej nieruchomości, w której można byłoby zamieszkać. Ma za to garaż o wartości 45 tys. zł.

Krzysztof Kwiatkowski do połowy sierpnia był prezesem NIK, a w ostatnich wyborach do parlamentu został wybrany na senatora. Jak wynika z oświadczenia majątkowego zamieszczonego na stronie Senatu, zgromadził 595 tys. zł oszczędności, nie ma pieniędzy w obcych walutach, nie ma papierów wartościowych, ani żadnych nieruchomości, których jest właścicielem lub współwłaścicielem, a które nadawałyby się do zamieszkania.