Kuźmiuk: Tusk jest już zdecydowany na wjazd na ,,białym koniu''

2. Nie dalej jak wczoraj, Donald Tusk wystosował pismo do członków EPL poświęcone w dużej części pandemii koronawirusa w Europie i walce z jego skutkami ale w jego końcówce wraca do sprawy FIDESZ-u i pisze wprost, że już wkrótce trzeba będzie na nowo przemyśleć stanowisko w sprawie wykluczenia tej partii z EPL.



Stan ten ma obowiązywać do czasu zakończenia pandemii, a wg. jego przepisów między innymi osoby nie przestrzegające kwarantanny podlegają karze do 3 lat więzienia, a każdemu kto rozpowszechnia w mediach, w tym społecznościowych fałszywe informacje ograniczające skuteczność reagowania na pandemię, grozi kara od roku do pięciu lat pozbawienia wolności.

Tusk nawiązując do tych rozwiązań przyjętych na Węgrzech pisze, że „wykorzystywanie pandemii do budowania trwałego stanu wyjątkowego jest politycznie niedopuszczalne i moralnie niebezpieczne”.