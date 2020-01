Kuźmiuk: Kolejna debata w RE będzie niezwykle trudna. Chodzi o budżet Unii Europejskiej

Ciekawy 27.1.20 9:01

No jak wezma pod uwagę przestrzeganie praworządności to Polska ma marne szanse na pieniadze Z drugiej strony po co chłopom dawać dopłaty za nic jak oni nie rozumieją i glosuja na pisich Ciekawe jak im kasę zabiorą to dalej będą sluchac kosciola i bluźnicie na unie