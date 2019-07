Książę Harry i Meghan Markle chcą mieć tylko dwójkę dzieci, żeby ocalić planetę

Książę Harry i Meghan Markle to jedna z najbardziej znanych książęcych par. Świat żył ich ślubem, a niedawno narodzinami ich synka, bowiem 6 maja urodził się Archie Harrison. Jednak najnowsza deklaracja książęcej pary może szokować.

To kolejna tego typu rewelacja. Jak już informowaliśmy na portalu fronda.pl, to szwedzi przodują w "ekologicznych bredniach".

No cóż. Brytyjska książęca para jak widać dołączyła do lewicowego chóru histeryków. Pytanie co będzie, jeśli poczną się bliźniaki?