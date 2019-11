Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Sprawa abp. Paetza jest kluczowa dla Kościoła w Polsce

"Trzeba pamiętać, z abp Juliusz Paetz był osobą niesłychanie kontrowersyjną, która od wielu lat nie powiedziała prawdy o sprawach poważnych" - powiedział ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W rozmowie z portalem "dorzeczy.pl" duchowny mówił wezwał do chrześcijańskiej modlitwy za zmarłego, ale przypomniał zarazem, że prawda o abp. Paetzu nigdy nie została do końca wyjaśniona.

"Problemy zawsze były, są i będą. Grzech w Kościele także. Również przy samym Jezusie, wśród dwunastu apostołów pojawił się zdrajca, czyli Judasz. Jednak nie jest największym problemem to, że coś takiego się dzieje, ale to, czy są odpowiednie mechanizmy radzenia sobie z tym. I z przykrością muszę stwierdzić, że polski Kościół nie ma tych mechanizmów, albo są one słabe i niewystarczające. To jak z chorobą nowotworową. Jednak szybkie wdrożenie terapii może sprawić pełne wyleczenie. Brak odpowiedniej reakcji prowadzi do tragedii" - wskazał.