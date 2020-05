Ks. Stanisław Małkowski: Pierwszym świętym został łotr, który umierał z Panem Jezusem. My też jesteśmy powołani do światłości!

BÓG JEST - JS 9.5.20 13:22

Proszę księdza, pierwszym zbawionym to tak ale świętym na ziemi to on przecież nie był. Po tym jak wyznał wiarę w Jezusa i przyznał się do swoich złych czynów, poprosił o zbawienie i je otrzymał :-D Bogu dzięki !



Pozdrawiam