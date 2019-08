Ks. prof. Witczyk: Profanacje świętych symboli przez LGBT niczym ideologia nazistowska

– Po pierwsze, to wpisywanie kaleczy świętą ikonę Matki Bożej Częstochowskiej naruszając jej integralność. Wiemy, że każde dzieło sztuki, ale zwłaszcza ikony, w tradycji zarówno kultury europejskiej – tym bardziej kultury prawosławia, katolicyzmu – są święte. Jakiekolwiek zmiany w integralności, czyli zamiana jakiegoś elementu – jest profanacją. Taka profanacja bardzo boli. Już Stanisław Wyspiański w „Weselu” mówił, żeby świętości nie szargać, bo trza, aby święte były. I powtarzał: „Ale świętości nie szargać, to boli”. Z teologicznego punktu widzenia święta ikona jest nietykalna, bo wyraża to, co Boskie. Ikona jest oknem, przez które wierzący patrzy w Boski świat. Po drugie, jest to sprzeczne z jej oryginalną wymową, a co za tym idzie – jest bluźnierstwem. Z Matki życia, Matki Boga, Matki, której objawia się moc Boża, czyni się patronkę czegoś zupełnie przeciwnego (…). Po trzecie, wykorzystując świętą ikonę Matki Bożej poprzez wpisywanie barw LGBT dokonuje się usprawiedliwienia ideologii antybiblijnej, antychrześcijańskiej. Jest to podłym, wręcz diabelskim kłamstwem – tłumaczył biblista.