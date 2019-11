Ks. prof. Paweł Bortkiewicz o plakacie Marszu Niepodległości: Każdy chrześcijanin jest człowiekiem walki!

- Różaniec bywał w dziejach chrześcijaństwa użyty do walki. Był narzędziem w walce cywilizacyjnej. Bo tak naprawdę każdy chrześcijanin jest człowiekiem walki. Chrześcijanin jest człowiekiem powołanym do zwycięstwa – stwierdził ks. prof. Paweł Bortkiewicz na antenie Telewizji Trwam.

Duchowny odniósł się do Święta Niepodległości i Marszu Niepodległości, który przejdzie 11 listopada ulicami Warszawy.

– Jest nim zaciśnięta pięść podniesiona ku górze, a wokół niej różaniec i napis „Miej w opiece naród cały”. To logo zostało bardzo szybko skrytykowane przez różne środowiska, w tym także kościelne. Doczekało się komentarza rzecznika Episkopatu Polski. Rzecznik zwraca uwagę na to, że różaniec jest modlitwą pokoju, a nie agresji. Różaniec jednoczy z Bogiem i bliźnimi, nie może wywoływać sporów. Od wieków łączy wierzących, prowadzi do Boga i jest modlitwą niosącą pokój – mówił kapłan.