Ks. prof. Dariusz Oko: Genderyści są jak komuniści!

Maria Blaszczyk 11.12.19 13:41

„Jako zawodowy filozof, po przeczytaniu tysięcy stron tekstów genderystów, muszę stwierdzić, że w dużym stopniu nie spełniają one podstawowych warunków racjonalności”.



No to ma ksiądz profesor problem.

"Genderyści" nie istnieją.

"Genderyzm" nie istnieje.



Jak ktoś widzi ludzi i rzeczy, których nie ma - i jeszcze do tego wydaje mu się, że one ,u zagrażają - to powinien w te pędy poszukać pomocy.

To naprawdę nie jest zdrowy objaw.