Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Zwołajmy Synod ds. Europy Środkowo-Wschodniej

„Od kilkudziesięciu lat w Kościele trwa gorący spór o przyszłość katolicyzmu między dwoma obozami, które można nazwać umownie – odwołując się do terminologii politycznej – konserwatywnym i liberalnym. To dwa płuca, którymi oddycha Kościół” - powiedział filozof w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”.

W 2013 roku, uważa uczony z UKSW, rozpoczęła się rewolucja w dosłownym tego słowa znaczeniu. „ Kluczowe dla zrozumienia tego procesu jest pojęcie użyte przez papieża Franciszka w programowym dokumencie jego pontyfikatu, adhortacji „Evangelii gaudium” z 2013 r., a mianowicie „decentralizacja”. Na tym przykładzie widać różnice między pontyfikatami Ratzingera i Bergoglio. Pierwszy dążył do obrony jednej uniwersalnej doktryny dla całego katolicyzmu. Drugi z kolei uznał niemożność obrony takiego modelu i postawił na decentralizację dotyczącą także kwestii doktrynalnych” - powiedział.

Jak wskazał dalej, kolejnym etapem tego procesu był Synod Amazoński, który otwiera drogę do kapłaństwa dla żonatych mężczyzn; za tym opowiedziała się większość biskupów i prawdopodobnie uwzględni to papież Franciszek w swojej posynodalnej adhortacji.

Nieco inaczej jest w kwestii diakonatu kobiet, bo tutaj - podkreśla ks. Kobyliński - synod zatrzymał się w pół drogi. „Jest zgoda, by kobiety pełniły zarezerwowane do tej pory dla mężczyzn posługi lektora i akolity, które nie są jednak związane z kapłaństwem. Kwestia diakonatu żeńskiego została natomiast skierowana do dalszego badania w komisji” - powiedział rozmówca tygodnika „Sieci”.