MAVERICK JONASIK 17.1.20 17:36

Trzeba to jasno napisać.

Szatan to nie jakaś mityczna postać, mieszkająca za górami za lasami.

Nie.

Szatan jest obecny tu i teraz.

Szatan jest odpowiedzialny za realne opętania.

Za opętania tysięcy ludzi.

Ludzi, którzy zapierają się Franciszka i głosują na PiS.

Jezus was wyzwoli!