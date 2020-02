Ks. Marek Chrzanowski: O Miłość warto się bić

"Dlaczego piszę o miłości tak często? Może dlatego, że jeżeli nie o miłości to o czym? Co jest ważniejsze od miłości? Jeśli Bóg jest miłością, to trzeba pisać o miłości tak, by ludzie trafili do Boga. Nie przeczę, że dla księdza pisanie o miłości między kobietą a mężczyzną nie jest łatwe, jest to trudne wyzwanie, ale ja jestem człowiekiem, który lubi trudne wyzwania. Może dlatego o tym piszę" - mówił ks. Marek Chrzanowski, którego powieści opowiadają historie miłości, która chce budować na mocnym fundamencie i przetrwać na zawsze.