Ks. Jerzy Molewski TChr: Sakrament spowiedzi. Oto, co musisz wiedzieć

Katolik 25.11.19 14:39

Sakrament Pokuty, Kapłaństwo oraz Eucharystię (komunię) ustanowił sam Jezus Mt.16. 18-19 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie." Ustanowienie Eucharystii Łk 22. 19-20 "19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» 20 Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana." Kto w to nie wierzy i tego nie praktykuje, nie należy do Kościoła Chrystusowego, tylko do jakiegoś wymyślonego, przez się bożka. Szczęść Boże