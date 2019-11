Ks. Henryk Zieliński: Czas proroków. Musimy upominać się o prawa Boga

Zosia 27.11.19 15:04

Przychodzi syn do Proboszcza, z cotygodniową wizytą na Plebanii.

Kapłan zaprasza, go serdecznie i polewa po szklaneczce wina mszalnego.

Po chwili Proboszcz pyta : Tymoteuszu, to już trzy lata, jak udzieliłem ci ślubu z Genowefą,

może postarali byście się o dziecko?

Tacie to łatwo mówić, bo jest mądry i doświadczony , ale jak zrobić to dziecko?

Zatroskany Kapłan potrzedł do okna i widzi za płotem Plebanii, na trawniku psy kopulują.

Chodż tu synu i zobacz jak to się robi, Tymoteusz długo patrzył, a potem wyściskał ojca i pobiegł do domu.

Za tydzień Tymoteusz puka do drzwi Plebanii, otwiera uśmiechnięty proboszcz i pyta, i co synu dałeś radę?

Tymoteusz tylko spuścił wzrok i odpowiada : ja bym na pewno dał radę, tylko Genowefa, jest staroświecka i nijak nie dała się zaciągnąć na trawnik.

Załamany Proboszcz :to mogłeś ja zaciągnąć, na ten trawnik za śmietnikiem, tam z okien bloków nie widać matole!

