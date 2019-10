Ks. Franciszek Urmański: Oto piękna alternatywa dla Halloween

- Tego radosnego przeżywania święta Wszystkich Świętych, również w kontekście takim, że do Polski zaczęła wchodzić zachodnia moda przebierania się 31 października za stwory, upiory, śmierć oraz brzydotę. Myślę, że to pokazuje, że zawsze Kościół i polskie tradycje mają coś piękniejszego i lepszego do zaoferowania. To chcemy przekazywać młodemu pokoleniu, tego chcemy ich uczyć i chcemy, żeby byli tacy jak nasi święci: dobrzy, pokorni i odważni - dodał ksiądz Franciszek Urmański.